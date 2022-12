Hay Rafa Nadal para rato. Su 2022 ha sido brillante con dos Grand Slams, Open de Australia y Roland Garros, y finalizando el año como número 2 del mundo solo por detrás de Carlos Alcaraz.

Es cierto que las lesiones de los últimos meses le han impedido estar al 100% y competir como le gustaría, pero eso no le ha hecho plantearse la retirada: "Es cierto que he tenido algunas lesiones a principio de año y a mediados que me han impedido competir en otros torneos y me tuvieron en casa más de lo deseado".

En una entrevista a 'Esquire' analiza su año y el 'fantasma' de la retirada: "Está claro que si las lesiones me hubiesen impedido definitivamente jugar con opciones de ganar, me habría retirado".

"Por ahora sigo teniendo ganas de jugar, disfruto con la competición y me sigo viendo capacitado para competir y aspirar a los títulos, que es lo que puedo pedir. El día que no sea capaz o no tenga esa ilusión, estaré, entonces sí, cerca de mi retirada", explica.

A sus 36 años y en lo más alto de ranking de Grand Slams (22, por delante de Novak Djokovic y Roger Federer), el balear afronta la temporada con la ilusión intacta.

Su primer gran objetivo será Australia, donde defenderá título. Allí este curso sí estará Djokovic, después del escándalo del año pasado en el que no participó y fue expulsado del país al no contar con la vacuna contra el coronavirus. Sin duda serán dos de los favoritos junto al número 1, Alcaraz.

La United Cup

Antes del Open de Australia, y también en ese país, Nadal disputará la United Cup. Un torneo mixto de naciones al que acudirá junto a Paula Badosa como líderes del equipo español.

Son 18 partidos los que participan. España está en el Grupo D junto a la anfitriona, Australia, y Gran Bretaña.