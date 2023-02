Con la victoria de Novak Djokovic en el Open de Australia y su empate con Rafa Nadal como el tenista con más Grand Slams ganados, ambos con 22, se ha reabierto el debate de quién es el mejor tenista de la historia, una discusión para la que Dominic Thiem tiene una respuesta.

El tenista austriaco ha comentado cuál debería ser el baremo para decidir quién es el mejor tenista de la historia en unas declaraciones recogidas por 'Eurosport': "Los títulos de Grand Slam deberían ser el criterio para determinar quién es el mejor de todos los tiempos. El resto de logros están bien, pero no es lo mismo".

"El GOAT posiblemente sea el tenista con más Grand Slams, son los cuatro torneos más importantes del tenis", sentenció.

Por tanto, y según la opinión de Thiem, ese debate solo dejaría en la conversación a Novak Djokovic y Rafa Nadal, que están empatados en primera posición. Esto implica que el mejor no sería Roger Federer, que se quedó con 20 Grand Slams.

Y con el rendimiento de Djokovic en Australia, parece que el debate se acabará pronto: No estoy sorprendido con lo que ha hecho Novak, aún parece joven física y mentalmente, por cómo se mueve en la pista. Seamos honestos, es el mejor, así que su victoria no me sorprendió".