La aventura de Daniil Medvedev en el Masters 1.000 de París-Bercy ha terminado a las primeras de cambio. Ha caído derrotado ante el búlgaro Grigor Dimitrov en tres sets (6-3, 6-7 y 7-6).

Un partido muy tenso, con muchísimas alternativas. Y en la que hubo un invitado inesperado. El público la tomó con el tenista ruso, al que pitó en numerosas ocasiones. Y Daniil respondió en la pista.

Primero pidió al árbitro que pidiera por el micro silencio, asegurando que dejería de jugar. Después, al caer derrotado, se marchó haciendo una disimulada peinata a la grada.

"Ellos pitan, yo no voy a jugar cuando pitan. No hice nada para que me silbaran. No quieren que juegue, no voy a jugar ... Hay uno que pita, paro", protestaba el tenista en el segundo set. Set, por cierto, que se acabó llevando.

Pero perdió en el tercero y dijo adiós a París. Se marchó de la pista acordándose del público, que no paraba de silbarle. Le dedicó una disimulada peinta... aunque luego aseguró en rueda de prensa que sólo se estaba mirando las uñas. Las imágenes son muy claras.