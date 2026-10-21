"Alcaraz quiere demostrar que es el mejor del mundo": un mito del tenis pone el foco en Carlos

John Isner considera que el murciano llega "con mayor frescura" a la recta final de temporada y es el gran favorito para ganar en París y Turín.

"Creo que está muy motivado"

Tras caer por sorpresa en Shanghái ante Zizou Bergs, Carlos Alcaraz ya se encuentra preparando el ATP 500 de Viena.

El número 3 del mundo viajará este jueves a Austria y el torneo le servirá de preparación para el Masters 1000 de París y las ATP Finals.

El murciano nunca ha ganado el último Masters 1000 del año ni la Copa de Maestros, por lo que está especialmente motivado.

Así lo afirma en el podcast 'Nothing Major'"Creo que está muy motivado; quiere demostrar que es el mejor jugador del mundo".

El que fuera número 8 del mundo ve a Alcaraz "con mayor frescura" después de pasar casi cinco meses en el dique seco y le ve con mayor favoritismo que al número 1, Alexander Zverev.

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