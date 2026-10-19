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Se queda con Alcaraz

Toni Nadal elige entre Alcaraz y Sinner: "Yo no entrenaría a ninguno, pero..."

El que fuera entrenador de Rafa Nadal se queda con Carlos Alcaraz: "Me gusta más su estilo...".

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso" El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"Getty

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos mejores tenistas del momento. A pesar de la larga lesión del italiano y de que el español también ha estado fuera de las pistas por problemas en su muñeca derecha, nadie duda de la superioridad de ambos.

Toni Nadal, en declaraciones a '20 Minutos', ha lanzado muchos elogios a ambos.

"En estos momentos hay dos jugadores que están destacando especialmente: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Normalmente, cuando alguien alcanza ese nivel es porque, en primer lugar, tiene una gran voluntad de destacar y, en segundo, porque cuenta con unas condiciones excepcionales que le permiten llegar a lo más alto", dice el que fuera entrenador de Rafa Nadal.

Y cuando le piden que elija, se queda con Alcaraz: "Desconozco en profundidad sus métodos, pero está claro que funcionan. Están haciendo un gran trabajo. Si tuviera que elegir entre los dos, me quedaría con Alcaraz. Me gusta más su estilo".

"No sabría decirte quién es mejor de los dos, pero me inclino por Carlos, es un chico inteligente y muy completo en pista", dice Toni.

Eso sí, tiene claro que en ningún caso se convertiría en entrenador de ninguno de los dos: "No entrenaría a ninguno de ellos ni a otro jugador porque ya estoy fuera del mundo de la competición".

La próxima cita de Alcaraz

Carlos volverá a la competición en el ATP500 de Viena, en Austria, que arranca el lunes que viene. El regreso de Sinner, sin embargo, sigue sin fecha y podría perderse todo lo que resta de temporada 2026.

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