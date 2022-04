Carlos Alcaraz quiere más. El murciano ha hecho historia tras conquistar su primer título Masters 1.000, siendo el tenista más joven en conseguirlo en Miami, con tan solo 18 años de edad. Lejos de conformarse, ya piensa en grande y tiene su siguiente objetivo en la cabeza: "Estoy preparado para ganar un Grand Slam este año".

Son palabras mayores, pero Alcaraz asegura "estar preparado" y no tener "ningún miedo". Ya suma tres títulos como profesional y está siendo una de las grandes sensaciones en el inicio de esta temporada en el mundo del tenis. Su ambición es interminable: "Estoy supercontento de poder vivir todo esto tan pronto. Pero ya me conocéis. Soy un chico que quiere más y estoy dispuesto a ir a por la gira de tierra, espero conseguir otro Masters 1.000 y un Grand Slam".

"Estoy preparado, tengo confianza, nivel físico, mentalidad. A lo mejor no para ganar Roland Garros, quién sabe, pero sí un Grand Slam este año. No me da miedo decirlo. Están Nadal, Djokovic, Tsitsipas, Medvedev, que son los mejores del mundo y favoritos para esos torneos, pero no tengo miedo a decir que estoy preparado para ganar uno", sentenció.

Además, no duda a la hora de apuntar hacia lo más alto del ranking: "Y el número uno espero que llegue lo antes posible, pero no puedo decir cuándo". En los últimos partidos, Alcaraz ha puesto todas las cartas sobre la mesa y ha demostrado, a quien todavía no le conociese, de todo lo que es capaz: "Soy muy dinámico, con bastantes recursos que me permiten cada vez hacer un golpe diferente. Eso es bueno y a la vez malo, porque a veces no sabes qué golpe elegir".

"Pero hay muchos jugadores que juegan igual que yo: agresivo, yendo a la red. Lo que es cierto es que tampoco hay muchos jugadores que tengan tantos recursos, que quieran subir tanto a la red. Diría que soy el jugador que más dejadas hace", añadió.

La clave: el "trabajo". "Cada día estoy poniendo un ladrillo en mi muro. Poner tu ladrillo cada día de la mejor manera posible. Es lo que me dijo Juanjo, uno de mis fisios, que me envió un vídeo motivacional. ‘No intentes hacer el muro más grande, sino que pon tu ladrillo cada día de la mejor manera posible’. Y eso es por lo que estoy subiendo tan rápido", concluyó el tenista murciano.