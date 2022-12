El presidente del Sevilla, José Castro, anunció que ejercerán "todas las acciones legales" a su alcance "para defender los derechos" del club en el caso de Víctor Machín 'Vitolo', que jugará hasta enero en la UD Las Palmas tras fichar por el Atlético de Madrid previo abono de su cláusula de rescisión.

Castro aseguró a la radio del club que "el Sevilla llegará hasta el final en defensa de sus intereses, hasta donde sea necesario, sin escatimar absolutamente nada", al esgrimir el acuerdo alcanzado "con sus representantes y su padre" que, aunque el jugador no firmó al estar ausente, incluía la aceptación para ampliar su contrato hasta 2022 y con una cláusula más alta.

Afirmó que les ha causado "indignación" el comportamiento de Vitolo, que les "ha fallado como persona" porque "ha usado al Sevilla para que el Atlético le dé más dinero" y le ha "faltado al respeto", y dijo que también están "indignados con la actitud de terceros", el Atlético y Las Palmas, por su "mercado público con un jugador nuestro".

En defensa de los intereses del Sevilla

El mandatario insistió en que "lo sucedido con Vitolo se resume en una palabra: indignación", ya que "durante mucho tiempo se ha producido un mercadeo público" sin "respetar al Sevilla" por parte de esos dos clubes, "y esto lo que hace es deteriorar las relaciones con ellos".

Castro dijo que no se arrepiente de haber anunciado el lunes la renovación del extremo internacional, ya que es el "propio jugador quien dice que lo diga de manera pública", si bien se aseguró antes de "tener el documento de aceptación de su padre y de su agente".

Ahora, añadió, estudiarán toda esa documentación con los juristas para "defender hasta el final los intereses de la entidad" y responder a "este atropello, esta decepción y esta barbaridad que se ha cometido con un club de la categoría del Sevilla".

Vitolo "suplicaba" una solución

"Si no puedes confiar en una persona, ya no puedes hacer más. Aquí le hemos dado todo. Aquí se ha hecho jugador. Ha dejado a la entidad muy mal. Nos ha hecho quedar mal por no cumplir la palabra de honor que había empeñado. El club hizo un enorme esfuerzo para que se quedara. Nos ha fallado como persona", ha aseverado Castro.

Relató cómo Vitolo le "suplicaba que se le arreglara un problema", pues el Atlético remoloneaba con el pago de su cláusula, "y lo que ha hecho es creárselo al Sevilla" después de que en el fin de semana le llamara varias veces y le mandara "18 kilómetros de mensajes pidiendo que se resolviera todo" y que, tras alcanzarse ese acuerdo, "lo defendiera ante la afición" cuando lo suscribiera.

También confirmó que representantes del Atlético "han depositado" ante la LFP "los cheques por el importe que creen que tiene la cláusula", 35,7 millones de euros, pero "en poder del Sevilla obra un documento de aceptación de las nuevas condiciones del contrato", que penaliza la rescisión unilateral con 50 millones.