Ricardinho, jugador del equipo de fútbol sala Inter Movistar, ha levantado polémica con unas declaraciones sobre los pagos recibidos tras el ERTE anunciado por su club.

"Desde que entramos en el ERTE, sólo he cobrado 3.000 euros de un salario que ronda los 50.000", ha afirmado en una entrevista con el periodista luso Rui Da Cruz en su cuenta de Instagram.

El portugués ya ha anunciado que este será su último año en el Inter, pero no está contento con el comportamiento del club: "Desde que comenzó la cuarentena, sólo tengo dos de mensajes del staff técnico, me llamaron durante la primera semana, nunca más volvieron a llamarme".

"Sinceramente, no sé si soy jurador de Movistar Inter o no lo soy, si tengo que entrenar, si no tengo que ir... No sé nada", continúa el jugador de fútbol sala.

"No sé si porque es mi último año, pero siento que las cosas se han tratado de otra manera. Cumplí un sueño viniendo a Inter. Creo que merecía algo más de cariño o un mensaje preguntado si todo va bien. Estoy decepcionado", finaliza.