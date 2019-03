Conmoción en el mundo de los dardos: Adrian Lewis, sancionado tras empujar al español José Justicia

Adrian Lewis, bicampeon mundial de dardos, ha sido sancionado de forma indefinida por la Corporación Oficial de Dardos (PDC Darts) después de que empujara levemente en el hombro al español José Justicia.

Todo ocurrió durante su partida de fase de clasificación para el UK Open. En un momento de la misma Justicia recriminó al inglés que intentara hacerle tropezar al ir a recoger sus dardos.

Following a review of the incidents which occurred in his match with Jose Justicia at Friday's UK Open qualifier, the Darts Regulation Authority has suspended Adrian Lewis with immediate effect pending a full investigation in to the matter.

The player has the right of appeal.