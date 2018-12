Una campeona olímpica coreana denuncia los abusos de su entrenador: "Me rompió los dedos con un palo de hockey"

La doble campeona olímpica Shim Suk-hee ha denunciado los abusos a los que fue sometida por parte de su entrenador. La coreana, de 21 años, ha ganado cuatro medallas olímpicas como patinadora de pista corta.

En un tribunal Shim Suk-hee contó que su entrenador la golpeó desde los 7 años, llegándola a romper incluso los dedos. "Me golpeaba con frecuencia y me maltrataba verbalmente desde los 7 años. Me llegó a golpear con un palo de hockey sobre hielo y me rompió los dedos", relató.

El entrenador, condenado

No se quedó ahí, también le tiró tuercas de metal y le abrió la frente, le dio "una patada y un puñetazo tan fuertes" que llegó a pensar "que podría morir". Esto sucedió antes de los juegos de Pyeongchang, en los que fue medalla de oro.

"Estoy recibiendo tratamiento psicológico para la ansiedad, la depresión, el trastorno del sueño y el estrés postraumático", reveló la atleta.

El entrenador, Cho, confesó que golpeó a Shim Suk-hee y a otros tres atletas para "mejorar su rendimiento", lo que le valió 10 meses de prisión el pasado octubre.