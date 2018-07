Tite avisa: "Neymar no está al cien por cien"

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", aseguró que Neymar, la estrella de la canarinha, "no está al cien por cien" con vistas al debut mundialista ante Suiza. "Neymar no está al cien por cien, pero es un privilegiado físicamente. El sprint que tiene es impresionante, pero todavía no está en plenitud", dijo Tite en rueda de prensa en el estadio Rostov Arena.

Con todo, el técnico aseguró que el jugador del PSG "está mejor de los que imaginábamos y listo para hacer un gran Mundial".

El que seguro que no será de la partido será Fred, que sufrió una lesión en un entrenamiento tras una entrada del madridista Casemiro. "Todos los jugadores están disponibles con la excepción de Fred", precisó.

El seleccionador definió a Brasil como "un equipo fuerte, competitivo, con una idea de juego definida, con calidad técnica colectiva e individual y un aspirante a ganar el Mundial".

Con todo, aseguró que una de las claves es ser "mentalmente fuerte" y llamó a diferenciar la actuación y el rendimiento del equipo del resultado final.

Y advirtió que "nunca hay que desesperar" si las cosas se tuercen, ya que en los anteriores Mundiales se clasificaron para los octavos de final todos los equipos que sumaron siete, seis y hasta cinco puntos.

En cuanto al partido entre España y Portugal (3-3), reconoció que sólo vio los goles, por lo que dijo que carece de elementos para opinar sobre el encuentro.