Márquez se rinde Martín en plena pelea por el Mundial de MotoGP: "Me impresiona..."

El ilerdense no duda en elogiar a su máximo rival en la pelea por el título. A falta de cinco carreras, Marc reconoce la potencia de Jorge.

Marc Márquez, Jorge Martín y Marco Bezzecchi mantienen una pelea a tres bandas al límite por el título de MotoGP. Los dos españoles encabezan la clasifiación con solo dos puntos de distancia entre ellos y con cinco grandes premios aún por disputarse.

Bezzecchi mira a Jorge y Marc desde una distancia algo más amplia (46 puntos) pero aún con serias opciones de luchar por el Mundial, especialmente tras su última victoria en Indonesia. MotoGP vuelve la próxima semana en Australia.

Márquez parte como principal favorito y, antes de volver a competir sobre el asfalto, deja una llamativa reflexión sobre Jorge. El ilerdense se rinde a las fortalezas de su máximo oponente: "Para mi Martín es un piloto con mucho talento, un talentazo. La temporada pasada tuvo también un año muy complicado, de muchas lesiones".

"Pero cuando salté a Ducati (Gresini 2024) y tuve la posibilidad de ver los datos de todos los pilotos de la marca, Martín era de los que más me impresionaba, a nivel de cómo pilotaba y de lo que era capaz de hacer", confiesa Marc en declaraciones para 'Motorsport'.

El de Cervera reconoce incluso que tienen un estilo parecido: "Tiene un estilo de pilotaje muy similar al mio, muy a la frenada. Si que es verdad que él va muy descolgado de la moto, pero es un piloto que no se achanta, de los guerreros. Si hay la moto, como la ha tenido y la tiene, puedes hacer cosas. Pero si el año que viene no tiene la moto, por muy Martín, Quartararo o Márquez que seas, no puedes hacer nada".

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