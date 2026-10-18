Ducati se encomienda a Márquez en la pelea por el Mundial: "Ahora somos más fuertes..."

Gigi Dall'igna, directivo de la escudería, cree que el resultado de Marc en Indonesia fue muy positivo y que no haber perdido puntos con las Aprilia da fuerza de cara a los grandes premios por venir.

Marc Márquez firmó uno de sus mejores sextos puestos de su carrera en el Gran Premio de Indonesia. El ilerdense, consciente de su inferioridad frente a las Aprilia en el circuito de Mandalika, terminó en una posición que de normal no le contentaría.

Pero la situación era distinta. Marc sabía que su victoria en la 'sprint' del sábado era una utopía casi imposible de repetir el domingo. Por eso se abonó a la estrategia de no cometer errores . Y así lo hizo. Sexto lugar y sin haber perdido ni un punto en el fin de semana en el que Martín más ventaja podía sacarle.

Gigi Dall'igna, jefe de Ducati, analizó de manera muy positiva la serenidad de Marc para asumir que la Ducati no era tan potente y aplaudió su cautela en pista: "Evidentemente, el de Indonesia no ha sido un fin de semana fácil para nosotros y, sin embargo, en mi opinión, ha sido positivo".

"Aporta nueva energía, no la de una victoria, obviamente, sino la que surge de la capacidad de aprovechar las oportunidades, apretar los dientes y sumar puntos valiosos, aun estando a la defensiva. Así ha sido exactamente con nuestra victoria en la carrera Sprint y el sexto puesto en la carrera larga del domingo", confesió Dall'igna en sus redes.

El directivo italiano insistió en lo importnate que fue no perder puntos de ventaja con Martín: "Aunque este último pueda parecer un resultado modesto, junto con la victoria del sábado nos permite abandonar Mandalika sin que haya variado en absoluto nuestra desventaja en el campeonato".

"Hemos limitado los daños con pura habilidad y experiencia en un circuito que sabíamos que sería difícil, quizás el peor para nosotros, y sin duda uno que favorecía a nuestros rivales. De hecho, en este circuito, Marc nunca había conseguido antes acabar una carrera dominical", concluyó 'Gigi'.

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