La advertencia de un ex de MotoGP: la diferencia entre Márquez y Aprilia gestionando la presión

Óscar Haro, ex de MotoGP, cree que Aprilia lo está pasando mal con la presión: "Márquez sí la sabe gestionar".

Marc Márquez lucha contra las Aprilia por el título de MotoGP. Está a dos puntos de Jorge Martín en la previa del Gran Premio de Australia.

Llega la recta final del mundial y el ex de MotoGP Óscar Haro cree que la presión jugará un papel muy importante en la lucha por el título. Y cree que en estos momentos Marc lo está gestionando mucho mejor que Martín y que Marco Bezzecchi.

Así lo dice en palabras que publica 'Motosan': "Bezzecchi ha fallado por la presión, tiene una presión mediática encima que te cagas. Esa presión que Marc sabe gestionar, Aprilia no ha sabido...".

"Aprilia se creyó que era campeona del mundo en Mugello cuando ganó en casa de Ducati. Y esa presión mediática se traspasa a los pilotos. Y por eso Jorge Martín se cayó cinco veces en Barcelona. ¿Por qué? Porque es la presión del líder. Es que ser líder es muy complicado. Que tú sales a una carrera, vas primero y miras para atrás y no estás acostumbrado", dice Haro antes de la cita de Australia.

Insiste en que Aprilia tiene que mejorar en la gestión de la presión: "Aprilia le habrá regalado alguna cosa a Marc, como Ducati se lo ha regalado a los otros, pero lo que le ha jodido a Aprilia es la presión de ser líder".

Martín y Bezzecchi tendrán la oportunidad de trabajar en equipo para derrotar a Marc. Se espera una batalla muy intensa en el tramo final de la temporada.

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