Melandri asusta con su predicción: "Si Márquez gana el mundial se podría retirar"

Marc Márquez celebra su noveno mundial en el Gran Premio de Japón

El expiloto de MotoGP teme que Marc dé un paso al lado si al final de la temporada se vuelve a proclamar campeón del mundo.

Marc Márquez está en plena disputa por el título mundial de MotoGP, el que sería el décimo para él en su carrera. Y el expiloto Marco Melandri cree que si finalmente lo consigue, decidirá anunciar su retirada de la competición.

Una predicción que ha hecho en su podcast 'Chiacchiere da Box': "Para mí, si Márquez vence el décimo Mundial se podría retirar...".

"Nadie lo puede saber. Pero Ducati necesita un plan B que ahora mismo no tiene", avisa el italiano a la escudería de Bolonia.

Melandri cree que Marc no podrá con Acosta

El expiloto cree que Marc Márquez no se ve capaz de derrotar a Pedro Acosta en los próximos años: "Márquez sabe que Acosta, su futuro compañero, puede batirlo. Es el primer compañero que podría lograrlo y puede suceder".

"Además, sigue el cambio político y reglamentario de la mano de Liberty Media, con sus eventos y el nuevo formato. Hay muchas cosas a favor de remar en la dirección de que si gana el décimo, se retira", dice un Melandri que ha preocupado a todos.

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