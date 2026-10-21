MotoGP
Melandri asusta con su predicción: "Si Márquez gana el mundial se podría retirar"
El expiloto de MotoGP teme que Marc dé un paso al lado si al final de la temporada se vuelve a proclamar campeón del mundo.
Marc Márquez está en plena disputa por el título mundial de MotoGP, el que sería el décimo para él en su carrera. Y el expiloto Marco Melandri cree que si finalmente lo consigue, decidirá anunciar su retirada de la competición.
Una predicción que ha hecho en su podcast 'Chiacchiere da Box': "Para mí, si Márquez vence el décimo Mundial se podría retirar...".
"Nadie lo puede saber. Pero Ducati necesita un plan B que ahora mismo no tiene", avisa el italiano a la escudería de Bolonia.
Melandri cree que Marc no podrá con Acosta
El expiloto cree que Marc Márquez no se ve capaz de derrotar a Pedro Acosta en los próximos años: "Márquez sabe que Acosta, su futuro compañero, puede batirlo. Es el primer compañero que podría lograrlo y puede suceder".
"Además, sigue el cambio político y reglamentario de la mano de Liberty Media, con sus eventos y el nuevo formato. Hay muchas cosas a favor de remar en la dirección de que si gana el décimo, se retira", dice un Melandri que ha preocupado a todos.
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