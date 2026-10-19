La confesión de Horner cuando se enteró de que Newey se iba a Aston Martin con Alonso: "Su frustración..."

El exdirectivo de Red Bull revela cómo se enteró de que Newey se iba con Alonso a Aston Martin. Todo después de una relación profesional y personal tremendamente profunda.

Adrian Newey es considerado uno de los mejores ingenieros de la historia de la Fórmula 1. El británico ha sido uno de los grandes artífices de que Red Bull tenga en sus vitrinas ocho mundiales conquistados en los últimos 18 años.

Es por ello que su fichaje por Aston Martin fue un auténtico 'bombazo'. El ingeniero más prestigioso del 'Gran Circo' llegaba al equipo de Fernando Alonso para, 'a priori', presentar una candidatura sólida a ganar carreras y, porqué no, a pelear por el Mundial.

La realidad ha terminado distando mucho de las aspiraciones que tenían por entonces piloto, ingeniero y escudería. Christian Horner, exjefe de Red Bull y muy amigo de Newey, ha desvelado cómo se gestó aquella salida: "Hemos disfrutado de una etapa muy larga, casi 20 años, con Adrian. En todos los demás equipos en los que ha estado, nunca ha durado más de siete años. Estoy orgulloso de que haya estado con nosotros casi 20 años".

"Y durante ese tiempo, hemos forjado una amistad. Es el padrino de mi hija y hemos vivido momentos maravillosos. Recibí una llamada para decirme que Adrián quería marcharse y él estaba en la oficina de enfrente. Así que fui a verle y le dije: '¿A qué viene todo esto?'. Y ya llevaba un tiempo siendo evidente que su frustración iba en aumento y que las cosas no pueden seguir igual para siempre. Y él me dijo: 'Vas a tener que hablar con mi mánager", ha confesado Horner.

El directivo explicó cómo fue esa conversación en la que ya sabía que Adrian se iba a Red Bull: "Le pregunté: 'Bueno, ¿quién es tu mánager?'. Me contestó: 'Eddie Jordan'. Pensé que estaba bromeando. Le dije: 'Bueno, seguro que te va a hacer jugar al fútbol o algo así'. Así es como acabó todo".

"Nos hemos visto después de aquello y hemos cenado juntos desde entonces, y es una pena que acabara así, pero sí, entiendo que probablemente fuera demasiado difícil para Adrian explicarlo en ese momento, lo cual, ya sabes, está bien", concluye Horner en declaraciones al pódcast 'High Performance'.

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