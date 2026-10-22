El objetivo más ambicioso de Márquez en Australia: "Estar lo más cerca posible de los 37 puntos"

Marc está en Phillip Island para ganar aunque las Aprilia deberían ser más rápidas en ese circuito: Raúl Fernández ganó el año pasado.

Australia, en el mítico circuito de Phillip Island que se despide de MotoGP, será el nuevo escenario de la batalla entre Marc Márquez y Jorge Martín. Solo dos puntos les separan, con Marco Bezzecchi mirando desde un poquito más atrás.

Marc ha dejado claro que el objetivo es ganar las dos carreras: la sprint y la carrera larga del domingo. Conseguir los 37 puntos.

Pero no ve a Ducati como la moto más rápida del fin de semana: "El año pasado, las Aprilia fueron más rápido que las demás. Veremos si en esas curvas a la izquierda podemos contrarrestar un poco la velocidad de las Aprilia en las rápidas".

"En este circuito me ha ido bien, pero también he cometido errores. Es verdad que tenemos que pensar en positivo, y que todos los cambios son para mejorar", explica el nueve veces campeón del mundo.

Y lanza sus intenciones: "Vengo aquí a estar lo más cerca posible de los 37 puntos".

"En las cinco carreras que quedan, intentaré sumar más que Jorge Martín en cada una de ellas. Esa es la intención desde el jueves", dice Márquez.

El mundial de MotoGP llega a su momento decisivo y Marc quiere dar un golpe encima de la mesa. Ganar en Australia, territorio Aprilia, sería incluso inesperado para las Ducati.

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