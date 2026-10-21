Desgranando a Marc Márquez: ¿Cuál es su rasgo distintivo? ¿En qué sobresale?

Jorge Martínez Aspar destaca "la agresividad que tiene frenando, esa entrada de curva y esa pelea continua que tiene con la moto".

Durante una entrevista en el podcast 'Fast & Curious' en la que ha elegido al mejor de la historia entre Marc Márquez y Valentino Rossi, Jorge Martínez Aspar se ha detenido a analizar al figura del ilerdense.

Todo ha sido a raíz de la siguiente pregunta: ¿Y cuál es el rasgo distintivo de Marc? ¿En qué sobresale particularmente?.

El tetracampeón del mundo no ha tenido dudas: "En la agresividad que tiene frenando, esa entrada de curva y esa pelea continua que tiene con la moto".

"Si vas a pista, lo ves llegar a las frenadas y piensas: 'No entra, no entra…', y entra", ha explicado.

Aspar destaca que ningún otro piloto corre igual: "Ves a los demás pilotos y todos empiezan con más calma y tranquilidad, pero Marc no. Él busca el límite desde el primer minuto, desde el primer entrenamiento libre".

"Es verdad que ahora un poco menos. Pero va más rápido que nadie. Y eso lo hace desde los Libres 1. Cuando lo vas a ver a pista, sobre todo te das cuenta de la diferencia que hay en las entradas de curva", ha zanjado.

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