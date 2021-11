Interlagos puso de manifiesto la clara mejora del Mercedes de Lewis Hamilton. El heptacampeón fue mucho más rápido que el Red Bull de Max Verstappen y se llevó la victoria del Gran Premio de Brasil.

Desde el garaje de las bebidas energéticas se extrañaron de la tremenda progresión del monoplaza en apenas una semana, por lo que comenzaron la 'guerra' interna con la FIA, aunque sin éxito.

Una semana después, ya en Catar, el británico ha vuelto a llevarse la victoria con suma superioridad, algo a lo que no hemos estado acostumbrados en la presente temporada ya que, en gran parte de las carreras, el Red Bull parecía inalcanzable para Mercedes.

Las sospechas están ahí, pero no hay pruebas. Sin embargo, Valtteri Bottas, compañero de Hamilton en la escudería germana que correrá el próximo año con Alfa Romeo, ha apuntado que había "diferencias" entre su coche y el de Lewis en Catar.

Bottas fue el más rápido en los libres, pero tras perder tres posiciones en la parrilla de salida por no reducir la velocidad con bandera amarilla en la clasificación, el finlandés cayó en picado en el arranque de la carrera y terminó la carrera en el box después de sufrir un pinchazo.

En el periódico finlandés 'Ilta Sanomat', Bottas ha señalado que su coche "no era el mismo": "He averiguado el motivo, pero no puedo dar detalles. Mi coche ya no era el mismo, ni era el mismo que el de Lewis. Había pequeñas diferencias en los coches".

A pesar de su desplante a la escudería, que da alas a Red Bull para pensar que Mercedes tiene algo entre manos, Toto Wolff, jefe del equipo, ha depositado toda su confianza en Bottas para que ayude a la escudería y a Hamilton en estas dos últimas carreras.

"Sabemos que pude alejarse cuando está delante, así que la velocidad está ahí. Tengo absoluta confianza en él para las siguientes carreras y espero que tengamos un buen coche. Entonces Valtteri estará al frente de nuevo porque le necesitamos ahí", ha señalado.