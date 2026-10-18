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El campeón del mundo de Fórmula 1 que se rinde ante Antonelli: "Pilota al nivel de Schumacher"

Nico Rosberg, campeón del 'Gran Circo' hace exactamente 10 años, deja una increíble reflexión sobre lo que está haciendo Kimi liderando la clasificación con tan solo 20 años.

Kimi Antonelli Kimi Antonelli Getty

Kimi Antonelli está dejando asombrado al mundo del automovilismo. El italiano es el gran favorito a levantar el título de Fórmula 1. A estas alturas solo una deblace histórica podría dejar al 'niño maravilla' de Mercedes sin Mundial.

Todo después de una temporada en la que Kimi ha sido tremendamente sólido. En el recuerdo, aquella memorable carrera en Monza en la que el italiano remontó desde el último puesto hasta la cabeza para convertirse en el primera ganador transalpino en décadas.

Nico Rosberg, expiloto de Mercedes y campeón del mundo en 2016, se rinde al talento de Antonelli y deja un mensaje tremendo sobre su poderío al volante. Llama mucho la atención con quién compara su nivel de pilotaje.

"(Kimi) Ha sido el piloto más fuerte en 2026. Después del año pasado, en el que tuvo muchos problemas, nadie habría pensado que pilotaría de forma tan asombrosa. Antonelli es de clase mundial, y pilota al nivel de Michael Schumacher. Es el único que está constantemente delante", asegura Rosberg en una entrevista 'Sky'.

Aún así el germano tiene claro quién es el mejor de la parrilla: "Max Verstappen sigue siendo el mejor piloto de la Fórmula1. En cuanto tiene un coche que le permite tener más o menos la oportunidad de ganar y dominar, lo hace".

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