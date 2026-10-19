Fe ciega en Fernando Alonso: "Espero que les patee el culo al resto de pilotos"

Brutal ataque de Fernando Alonso hacia la F1: "Hasta mi responsable de prensa puede pilotar"

Robert Kubica, expiloto de Fórmula 1, confía en que Aston Martin le dé "un coche mejor" al asturiano.

La renovación de Fernando Alonso al menos hasta el término de la próxima temporada solo muestra la convicción del ovetense en poder tener un coche competitivo con el que luchar por victorias más pronto que tarde.

A sus 45 años, nadie duda del nivel y rendimiento del bicampeón del mundo de Fórmula 1, pero tampoco nadie duda de que el éxito en el 'Gran Circo' ahora mismo depende más de la máquina que del piloto.

Es por ello que Robert Kubica, preguntado por las opciones de Alonso, no titubea al afirmar que si tiene un monoplaza competitivo, podrá luchar con los equipos de cabeza.

"Espero que el año que viene tenga un coche mejor y les patee el culo al resto de pilotos", ha señalado a 'motor.es'.

"Creo que es perfectamente capaz de hacerlo, no tengo ninguna duda, y no veo ninguna razón por la que no pueda ofrecer el rendimiento del que es capaz", ha añadido el ganador de las 24 Horas de Le Mans y actual piloto del Mundial de Resistencia (WEC).

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