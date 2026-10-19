Alonso y Red Bull intercambiaron documentación en 2008, pero el fichaje no se cerró

Christian Horner, exjefe de Red Bull, cuenta que Fernando pidió un año de contrato, pero el equipo quería al menos dos.

Red Bull siempre quiso fichar a Fernando Alonso y hubo un momento en el que estuvo muy cerca de cerrarse. Fue en el año 2007, cuando el asturiano buscaba un nuevo proyecto tras salir de McLaren solo un año después.

Christian Horner, quien fuera jefe de Red Bull, ha contado en una entrevista a 'The Race' que llegaron a intercambiar papeles, pero que querían extensiones de contrato muy diferentes. Porque Red Bull no quería ser "un puente" antes de que Fernando se fuera a Ferrari.

"Fue al final de 2007. La documentación ya se había intercambiado. El representante de Alonso estaba dispuesto a correr solo una temporada con nosotros, y Dietrich dijo: 'Si vamos a comprometernos, tiene que ser con 2 temporadas o nada'", explica Horner.

Y habla de ese "equipo puente" en el que Red Bull no se quería convertir: "Existía el temor de que fuéramos simplemente un equipo puente antes de que Alonso fuera a Ferrari".

Pero hubo más intentos. Dos años después, según Horner, Flavio Briatore intentó que su pupilo pilotara para la escudería de las bebidas energéticas: "En 2010 Flavio Briatore actuó de mánager y quería cambiar a Mark Webber por Fernando. Me dijo: 'Toma a Fernando y ganaréis el Mundial'".

¿Cuántos mundiales tendría Alonso?

Fernando tiene en su palmarés los dos mundiales de Renault en 2005 y 2006. Y Horner está convencido de que con Red Bull habría ganado alguno más: "¿Fernando habría conseguido con nosotros más de los 2 Mundiales que tiene? Para mí es un talento que merece más victorias de las que tiene".

Y no descarta que ahora, a sus 45 años, pueda volver a tener otra oportunidad con Aston Martin: "Con suerte, tal vez consiga otro Mundial".

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