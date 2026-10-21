Aston Martin se planta con Honda: o mejoran en 2027 o romperán el contrato

Habrá foto de familia en Austin entre Aston Martin y Honda: la marca japonesa cumple 500 carreras en la Fórmula 1.

Aston Martin y Honda celebrarán un acto conjunto en el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana para homenajear a la marca japonesa por sus 500 carreras en la Fórmula 1. Ambas marcas siguen confiando en el proyecto y ya miran a 2027.

Según ha contado 'AS' este miércoles, en el equipo de Fernando Alonso tienen mucha esperanza en la mejora que traerá Honda en la primera carrera de la temporada 2027.

Pero no es su única baza. Porque si la unidad de potencia nipona no funciona, Lawrence Stroll no descarta buscar una nueva unión para su motor en el futuro.

"Aston Martin espera que la evolución del motor para la primera carrera de 2027 sí sea relevante y les permita dar un salto de calidad hacia el Top-10. Pero si eso no sucede, no se puede descartar que busquen fuera lo que no encuentran en Honda", cuenta el citado medio.

Así será el homenaje en Austin

Fernando Alonso, Lance Stroll, trabajadores de Aston Martin y de Honda posarán juntos este viernes en Austin. Antes de los entrenamientos libres habrá un homenaje a la marca japonesa.

Cumplen 500 Grandes Premios en la Fórmula 1 en un momento delicado para ellos. Porque han pasado de poder ganar con Red Bull a estar en la parte trasera de la parrilla con Aston Martin.

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