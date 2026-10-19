¿Volverá Fernando Alonso al Mundial de Resistencia?: "Creo que diría..."

Robert Kubica, ganador de las 24 Horas de Le Mans y actual piloto del WEC, ha destacado la "pasión por competir y luchar" del piloto de Aston Martin.

Confirmada la continuidad de Fernando Alonso en Fórmula 1 la próxima temporada y estando aún en el aire su participación en el Dakar 2027, muchos se preguntan si el asturiano seguirá compitiendo en otras disciplinas una vez finalice su periplo en el 'Gran Circo'.

Volver al Mundial de Resistencia, donde ya ganó en 2018 y 2029, es una posibilidad a medio plazo, y sobre ello le preguntó 'Mundo Deportivo' a Robert Kubica.

El expiloto de Fórmula 1, que conoce muy bien al ovetense, cree que aceptaría: "Tienes que preguntárselo a él, no a mí. Creo que... diría: '¿por qué no?' Es un piloto que tiene mucha pasión por competir y luchar. Creo que la diferencia entre la gente que tiene pasión y la que es luchadora se ve cuando sigue luchando, incluso cuando no tiene el coche más rápido".

Y eso que no tiene nada que demostrar: "Para Fernando sería más fácil decir: 'Vale, he terminado mi carrera, adiós', pero él sigue ahí, dando lo mejor de sí mismo, y eso, a su edad, es algo maravilloso".

El ganador de las 24 Horas de Le Mans y actual piloto del WEC destaca la pasión de Fernando: "Hay que tener respeto, no solo por lo que ha logrado, sino también por su gran pasión por este deporte. Y eso es algo que tienes o no tienes. Así que supongo que seguirá corriendo hasta que pueda, hasta que quiera y hasta que siga sintiendo esa pasión por ello".

De hecho, se ve reflejado en él: "Pienso que él y yo somos similares en esto. Por mi parte, lo digo en broma, pero es verdad. En mi vida, solo sé conducir. Un día dejaré de hacerlo y no sabré qué hacer. Por supuesto, tienes otras pasiones, pero cuando haces algo desde niño, se convierte en toda tu vida. Dedicas el 95 % de tu vida a este deporte. Es normal que, mientras tengas la oportunidad y la pasión, intentes seguir haciéndolo".

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