El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha declarado "convencido" de que la selección española va a disputar, "y a ganar", el Mundial de Rusia 2018, así como negó que el Ejecutivo haya recibido una carta de FIFA amenazando con su exclusión por una supuesta injerencia en el proceso electoral de la RFEF.

Según publica el diario 'El País', la Real Federación Española de Fútbol ha recibido una carta de la FIFA, en la que le advierte de que las injerencias del Gobierno español podrían acarrear la expulsión de España de las competiciones que organiza el máximo organismo mundial, entre ellas la Copa del Mundo de Rusia del próximo verano.

Confianza ciega en España

En ese sentido, el presidente del Gobierno afirmó este viernes al término del Consejo de Europa en Bruselas que "no contempla" dicho escenario. "Estoy absolutamente convencido de que España irá al Mundial de Rusia y, además, de que lo va a ganar, que son dos cosas diferentes. A mí me ha dicho el ministro que no ha recibido ninguna comunicación de la FIFA sino una carta de alguna gente de la FIFA pidiendo una audiencia", indicó.

Mariano Rajoy destacó el "comportamiento" que está llevando a cabo el Gobierno en el proceso electoral de la RFEF "es ejemplar" y "quienes están al frente del CSD y del Ministerio tienen todo el apoyo por parte del presidente del Gobierno". Según informaron fuentes del CSD a Europa Press, el presidente de la RFEF, Juan Luis Larrea, remitió una carta, con fecha del 12 de diciembre, solicitando una reunión con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, y el secretario de Estado, José Ramón Lete, a instancias de la UEFA y la FIFA.

Dicha misiva "no tiene un tinte amenazador" y tan sólo invita a celebrar una reunión, "que no tiene fecha definida aún", con lo que tendrán que poner en común las agendas de los representantes de UEFA y FIFA y las del ministro de Deportes y secretario de Estado para el Deporte españoles. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte confirmó de que se trata de una carta enviada por la FIFA a la RFEF.

"Con arreglo a la ley"

"Yo creo que, en este tema, el CSD ha actuado con arreglo a la ley y con total transparencia. Ha puesto en conocimiento de la Fiscalía hechos. La RFEF tiene un presidente actualmente que es el señor Larrea. Veremos lo que sucede, pero para estos temas los tribunales son lo que son y hay que dejarles trabajar", comentó.

Méndez de Vigo invitó a respetar las garantías del Estado de derecho y anunció que se reunirá con FIFA y UEFA. "Hablaremos con ellos tranquilamente. Tranquilidad absoluta. La presencia de España en los campeonatos no peligra. Lo que vamos a intentar es ganar ese campeonato", sentenció el ministro.