El lateral brasileño del Real Madrid, Marcelo, afirmó que le sorprendió que fuera sustituido por Varane en el minuto 59 del partido disputado en Montilivi frente al Girona.

"Me ha sorprendido el cambio pero respeto la decisión del míster; yo quería seguir porque me encuentro bien, al 100%. Entender el cambio no lo entiendo pero lo respeto, es una decisión el míster; yo quiero jugar siempre", dijo el brasileño.

Pese a la sustitución, Marcelo se mostró contento por la victoria: "Estamos en el buen camino y seguro vamos a ir mejorando cada partido; hoy hicimos un buen encuentro y nos llevamos los tres puntos".

Sobre la falta de Cristiano y el duelo en la portería del Real Madrid

El segundo capitán del Real Madrid habló también de Cristiano Ronaldo y del duelo que disputan Keylor Navas y Thibaut Courtois por defender la portería del equipo blanco.

"Cristiano es el mejor del mundo y claro que se le echa de menos, pero Bale y Benzema también son muy buenos", dice el brasileño.

"Veo muy bien a Keylor, tenemos dos porteros para estar en el equipo del Real Madrid, no me corresponde a mí tomar esta decisión pero Keylor ha estado fantástico y me alegro por él", concluyó Marcelo.