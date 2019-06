Atletismo y fútbol. Salma Paralluelo compagina ambos deportes, como muchas niñas, aunque ella no es como las demás. Es campeona de Europa y del mundo con la Selección Española de fútbol sub-17 y la mujer más joven en ganar una medalla de atletismo en categoría absoluta desde que la atleta Isabel Mozún se subiese al podio con trece años. En 1974. La zaragozana lo ha hecho con quince, cuarenta y cinco años después.

Nadie sabía quién era Salma hasta el diecisiete de febrero, en el Campeonato de España absoluto de Antequera: "Yo le decía a todo el mundo: esta chica es un talento, esta chica es un talento, y me decían: 'No será para tanto…'", explica Félix Laguna, su entrenador de atletismo. Salma ganó su serie de 400 lisos, hizo plusmarca española sub-18, se clasificó para el Europeo y subió al podio con la medalla de bronce al cuello en Antequera. "Y todo el mundo se dio cuenta: '¿Quién es esta chica de quince años que hace esto?' -recuerda Félix- Todo el mundo quería conocerla, quería entrevistarla, los manager me daban sus tarjetas, las casas comerciales... como en una película". Y así hasta hoy.

Salma sabe bien lo que es el triunfo: "Con la Selección solo ha perdido un partido; y en atletismo, desde pequeña, siempre primera, siempre primera…", relata Jaime, su padre, que confiesa que se pierde la emoción al verla ganar constantemente. "Pero ya encontrará quien le gane", asume. Y lo cierto es que Salma ya ha encontrado rivales. En el Campeonato Europeo en pista cubierta, en Glasgow.

"Allí cada una era una gran atleta, tenían marcas mejores y ella era la más joven del campeonato". Félix reconoce que perder en el europeo era lo que tenía que pasar. Salma quedó eliminada en la primera ronda. Un toque de atención para todos: "Todavía tiene quince años, es una niña de quince años, ya llegará su momento", el preparador insiste y Salma lo confirma: "Voy a mi ritmo, quiero seguir adelante poco a poco, paso a paso".

Fútbol y atletismo. "Compaginarlos es complicado, pero hago todo lo posible por seguir en los dos deportes", dice. El campo de fútbol es muy distinto a la pista de atletismo, y aunque para ella es fácil combinar los entrenamientos, el esfuerzo es evidente. Sobre todo cuando vuelve al tartán después de los largos periodos de competición con la Selección.

En atletismo, la posición es más recta y en fútbol, más flexionada: "Me viene con las ruedas deshinchadas y la tengo que hinchar. Le falta fuerza, técnica… pero en unas semanas lo va consiguiendo porque se adapta enseguida. Por eso es un talento, no solamente físico, también tiene cabeza", explica Félix.

Un portento, Salma es una "pura sangre", como la define su entrenador. Una joven con un talento innato para el atletismo, pero también para el fútbol. Una adolescente que tiene que compaginar el deporte con la vida de una quinceañera. Entrena tres días a la semana en el Zaragoza F.C. y dos días en la pista del Centro Aragonés del Deporte con el club Scorpio 71. Y después la Selección, los partidos, las competiciones y el estudio. Cuarto de la ESO: "Me suelo levantar muy pronto, sobre las 4:30 para poder sacar los exámenes adelante", dice y asegura que ya está acostumbrada a ese ritmo, que para ella no es ningún sacrificio.

Salma disfruta con ambos deportes, aunque hay momentos de duda y confiesa que sí se le ha pasado por la cabeza el pensamiento de dejar uno de los dos por verse mejor en uno que en otro. Pero Salma no quiere decidir. No tiene que hacerlo todavía. Ella solo piensa en el presente: "Mi objetivo es seguir mejorando en ambos deportes, seguir disfrutando y llevarlo lo más lejos posible". Y lo llevará tan lejos como sus pies le lleven.

Producción: Javier Torrijos | Realización: Juan Gutiérrez | Redacción: Bea Lozano y Sara Campos | Imagen: Juan Gutiérrez y Carlos Matarranz | Grafismo: Nacho Félez y Nacho Sanz | Texto: Sara Campos

Agradecimientos: Al Centro Aragonés del Deporte de Zaragoza, en especial a Ester Lahoz, y al club de atletismo Scorpio71.