La futbolista australiana Tayla Harris denuncia acoso tras los comentarios machistas por una fotografía en un partido

Tayla Harris, estrella de un equipo femenino de fútbol asutraliano, ha sufrido un episodio de acoso machista después de que recibir decenas de comentarios misóginos por una imagen suya publicada en las redes sociales.

En la imagen aparecía chutando un balón en una postura que provocó una catarata de inaceptables y vergonzosos comentarios de decenas de usuarios. La cuenta de twitter de 'Seven Network', que fue la que subió la foto, decidió borrarla ante lo que estaba ocurriendo.

Pero esta decisión indignó aún más a Tayla Harri, que decidió subir la misma fotografía en sus redes sociales con el siguiente comentario: "Esto es parte d emi trabajo... penar sobre ello antes de vuestros denigrantes comentarios, animales".

Here’s a pic of me at work... think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj

Más tarde, la cadena 'Seven Network' volvió a publicar la imagen y reconoció que "eliminar la foto envió el mensaje incorrecto".

We're sorry. Removing the photo sent the wrong message.

Many of the comments made on the post were reprehensible & we'll work harder to ban trolls from our pages.

Our intention was to highlight @taylaharriss incredible athleticism & we'll continue to celebrate women's footy. pic.twitter.com/p24Ll08LRC