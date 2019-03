Maradona carga contra Argentina: "Tapia no tiene ni p*** idea"

"No veo películas de terror". Así de rotundo respondió Maradona a la pregunta de si había visto o no la derrota de Argentina contra Venezuela, algo que no sorprendió al 'Pelusa'.

"Los ineptos que siguen gobernando la selección... ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo formado y en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, porque traicionaron y mienten permanentemente a la gente", afirma Maradona.

Sus insultos fueron más allá, diciendo que Tapia, presidente de la AFA, "no tiene ni p*** idea". "Sé lo que estarán pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia... que este equipo no merece la camiseta. Lo lamento por la gente de Argentina que sigue creyendo a estos mentirosos. Al único que rescato es a Menotti", afirma.