Josep Pedrerol desvela el mensaje de Zidane al vestuario del Real Madrid

La temporada del Real Madrid tocó a su fin este domingo, un año para olvidar que acabó con una dolorosa derrota ante el Betis. El equipo blanco debe someterse a una reconstrucción y Zidane y Florentino saben que toca un verano complicado.

Josep Pedrerol desveló en 'El Chiringuito' el mensaje que Zidane ha transmitido al vestuario.

"Zidane ha lanzado en su mensaje a los jugadores: 'Entiendo que estés bajo, entiendo que no te estén saliendo las cosas'. Y algunos jugadores le han respondido 'disculpa, sé que no estoy bien'. A lo que Zidane les ha dicho: 'lo entiendo, no hay objetivos, la temporada está acabada. Acabemos esto como podamos, de la mejor manera posible, pero haremos un gran equipo la temporada que viene y cuento contigo'", explicó Pedrerol.

