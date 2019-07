Marvin Sordell, de 28 años, ha anunciado a través de una conmovedora carta su retirada del fútbol profesional.

El hasta ahora jugador de equipo como el Watford o el Bolton reconoce haber sido víctima del racismo, asegurando haber visto "el 'bullying', la manipulación y el abuso verbal ensuciando a esta industria".

"Esto me ha hecho tomar la decisión de dejar el fútbol profesional, sabiendo que seré un hombre más feliz y que podré amar el juego como no lo he hecho en años", confiesa en su cuenta de Instagram.