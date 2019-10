Lucas Hernández no está teniendo suerte con las lesiones desde hace un tiempo, pero con el médico que tiene ahora todo puede cambiar. El francés, de nuevo de baja, recibió la visita del 'doctor' Javi Martínez para un diagnóstico que no dejará indiferente a nadie... parece que el ex del Athletic ha acertado al no dedicarse a la medicina.

"Lo único es que le hemos cambiado la pierna derecha por la izquierda y la izquierda por la derecha... ahora eres diestro. Salvo por eso, la intervención ha sido un éxito. Le deseo una pronta recuperación y que esté en los terrenos de juego lo antes posible", afirmó.

El francés se lesionó en el partido que jugó el Bayern de Múnich ante el Olympiacos. Lucas se tiró al suelo en el minuto 58 tras un choque con un rival e inmediatamente se llevó la mano al tobillo derecho.

Finalmente, se confirmaron los peores presagios posibles y padece una rotura parcial del ligamento de su tobillo derecho. Su tiempo de baja es indeterminado.

Lo cierto es que lleva una racha bastante mala Lucas con el tema de las lesiones. Aún en el Atlético, el jugador se perdió casi la mitad de la temporada por una lesión en la rodilla que le hizo pasar por el quirófano. Ya firmado por el Bayern, se recuperó de sus dolencias en Alemania.