Dani Alves: "¿Neymar al Real Madrid? No sé lo que hará, sólo el puede contestar con lo que va a hacer"

¿Acabará Neymar jugando en el Real Madrid? Sobre esta cuestión fue preguntado su compatriota y compañero en el PSG Dani Alves.

"El futuro no podemos preverlo. Ojalá estemos juntos. Él tiene contrato con el PSG y supongo que pretenderá cumplirlo. Siempre que llega el verano hay que hablar de novias y de futuro. Pero nosotros vivimos el presente. Así que el presente nuestro es el PSG", indico Alves.

¿Le ves jugando en el Real Madrid?

"Yo desde luego que no. Sólo él te puede contestar con lo que va a a hacer", aseguró Alves.

¿No te ha dicho que se va al Real Madrid?

"No, no, no. Primero porque tiene un desafío importante con el PSG. No sé lo que él hará. Pero tiene contrato con el PSG y hay que respetarlo", explicó el lateral brasileño.

