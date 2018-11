La confesión más dura de Dani Ceballos: "No crecía, tenía problemas y el Sevilla no apostó por mí..."

EL SEVILLA PRESCINDIÓ DEL JUGADOR POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS

Dani Ceballos estuvo a punto de no ser futbolista. Ocurrió cuando jugaba en la cantera del Sevilla: el club prescindió de él por unos problemas respiratorios. Salió adelante y cuenta en Jugones cómo lo consiguió: "El club no apostó por mí y me fui al equipo de mi pueblo. Te choca...".