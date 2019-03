Varane: "Convocaría de nuevo a Benzema con Francia, es un gran jugador"

Raphael Varane ha comparecido ante los medios en la previa del Real Madrid-Legia de Varsovia. El defensa francés ha reconocido que los seis goles que marcaron ante el Betis hans ido una dosis de "confianza" para el equipo.

"Ganar en el campo del Betis no es fácil y meter seis goles menos. Hemos hecho un partido con intensidad y eso nos da confianza. Debemos jugar con la misma intensidad ante el legia", aseguró Varane.

Al ser preguntado por la racha de 22 partidos sin perder, Varane afirmó que "no hay secretos": "Lo importante es el trabajo, es con lo que se consigue las cosas. Hay que seguir jugando bien. Siempre confiamos en nosotros. El equipo tiene talento y con trabajo lograremos buenos resultados".

Varane no quiso entrar a valorar las palabras de Hollande sobre Benzema y aseguró que hablará con el presidente galo cuando le vea.

El defensa galo también habló sobre su buen momento y admitió que no tiene preferencias a la hora de elegir a su compañero en el eje de la defensa.

"No me siento mejor con uno que con otro. Bien con todos. Ojalá pueda jugar muchos años aquí. He aprendido mucho desde que llegue y quiero seguir mejorando y dar lo mejor de mí", indicó Varane.

Sobre los goles encajados, Varane explicó que es trabajo de todos y que "todos tenemos nuestra parte de trabajo defensivo".

"Siempre es un plus que un defensa marque goles. Hay argumentos en el equipo para hacer daño a balón parado. Voy a trabajar para seguir marcando y si puedo hacerlo más, mejor para el equipo", concluyó Varane.