Thibaut Courtois vuelve al Wanda Metropolitano y su placa ha terminado llena de basura durante el derbi Atlético de Madrid - Real Madrid. Ya en la temporada anterior, cuando jugó con el Atlético de Madrid cedido por el Chelsea, le llegaron a lanzar incluso ratas de peluche.

Cuando en el plató de El Chiringuito se debate sobre si esos actos se hacen desde el "humor" o si son actos condenables, Tomás Roncero salta contra los de Diego Simeone: "No me hace ninguna gracia, son unos acusicas de colegio".

"Mira lo que ha dicho Morata, mira lo que ha dicho Ramos...", repite el colaborador imitando a los futbolistas. "¡Pero ¿queréis ser hombres?, hablad como hombres, con el corazón, que estáis avergonzando a los vuestros!", les recrimina. Seguidamente carga contra el entrenador: " Cholo ¿no eres tú tan Cholo?, ¿no dices la p*** que te parió?, lo dices mil veces, ¿te vas a ofender por eso?".

"Desde que tienes ricos y fichas ricos no eres tú", acusa Roncero, que pide a Simeone que se "identifique", que "no te quieren ni los tuyos". Al resto del equipo, les pide que dejen de ser "chivatillos": "No sé qué es peor, las ratillas o los chivatillos".