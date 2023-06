El exfutbolista Jacob Mellis es protagonista de una de las historias más trágicas del mundo del fútbol. El exjugador inglés ha explicado en una entrevista en el 'Daily Mail' cómo pasó de ser un futbolista con gran proyección de futuro a un sintecho.

Sus primeros años en el fútbol no hacían pensar en el oscuro futuro que le aguardaba a Jacob Mellis. Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Sheffield United y no pasó mucho hasta que un grande de Inglaterra como el Chelsea se fijara en él.

Los blues pronto cerraron su fichaje y no fue otro queCarlo Ancelottiel que le hizo debutar en un partido de Champions en 2010 con tan sólo 19 años. No obstante, fama y dinero a tan temprana a edad pueden jugarte una mala pasada. Mellis se introdujo rápido en la noche londinense y con ello llegó el alcohol.

"Afecta al entrenamiento, los directivos no estarán contentos... Recuerdo que una vez me presenté borracho a un entrenamiento. Tendría 19 años. Steve Holland (segundo entrenador del Chelsea) me metió para el vestuario. Ha habido algunas ocasiones en las que me ha afectado", explicó el inglés.

Fue en ese momento cuando empezó el declive de Mellis. Fue pasando por varios clubes de Inglaterra sin encontrar ni la continuidad ni la concentración que requería para alcanzar su nivel mostrado en el Chelsea.

Mellis decidió retirarse el año pasado, a la edad de 32, debido a un incorrecto diagnóstico de una lesión en su rodilla. A raíz de esto las cosas solo ha ido a peor. Actualmente Jacob Mellis no tiene casa ni coche ni ingresos y vive de la ayuda que recibe de su familia y amigos.

"Me paso el día pensando dónde ir... Tengo familia, pero no quiero depender de ellos. Quiero intentar hacer cosas por mí mismo. Ha sido difícil. Intento no pensar demasiado en ello, solo seguir adelante", confesó.

Afortunadamente para Mellis, La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA) ha acudido a los mensajes de socorro del exjugador y le va a proporcionar ayuda. El británico ingresará la próxima semana en una clínica de rehabilitación para superar sus problemas con el alcohol.