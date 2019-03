Solari, sobre Isco y Keylor Navas: "Tienen que trabajar con ilusión y alegría"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, no tiene "novedades" que comentar del mercado de fichajes, en llegadas ni en salidas, aseguró que no le corresponde "hablar de la estrategia de fichajes del club" y dejó claro que Isco Alarcón "tiene que seguir dando alegrías" al madridismo.

"No tengo novedades para comentarles al respecto", respondió Solari la primera ocasión en la que fue preguntado por fichajes en su comparecencia ante los medios.

"No me corresponde hablar de la estrategia de fichajes del club, pertenece a la esfera privada", acabó diciendo.

Entre medias dejó ver que las puertas de club están cerradas para la salida de jugadores como Isco o el costarricense Keylor Navas, tras cambiar sus roles con Solari al mando.

Contento con el Mundial de Clubes

"Todos tienen que estar metidos y comprometidos, trabajando con ilusión y alegría, como lo están haciendo porque todos son fundamentales si queremos ganar tres competiciones. Isco es un grandísimo futbolista que nos ha dado grandes alegrías y nos las tiene que seguir dando", manifestó.

Solari defendió que sus jugadores están "muy contentos desde hace tiempo" y más aún tras cerrar 2018 conquistando el Mundial de Clubes en Abu Dabi.

Intentó desviar su mensaje hacia lo deportivo. "No me planteo ninguna hipótesis, estamos trabajando todos juntos, implicados en el partido ante el Villarreal. Todos los jugadores son parte de la plantilla y no considero para nada ninguna otra hipótesis", sentenció.