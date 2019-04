Simeone: "No sería humilde decir si estamos capacitados para ganar la Champions"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, en la víspera de visitar al PSV en la Liga de Campeones, que decir que su equipo está capacitado para ganar el título sería "no ser humilde" y apuntó que las rotaciones se basan "en buscar cómo ganar el partido", "no son para contentar".

"Estamos capacitados para competir en este primer partido de Champions. Avanzar a decir si estamos preparados para ganarla sería no ser humilde y mirar más allá de lo que nos invitó siempre el fútbol a mirar, que es el día de hoy", advirtió en la rueda de prensa oficial del duelo en el estadio Philips de Eindhoven.

No desveló sus intenciones para el once, si hará cambios o apostará por el mismo bloque del pasado sábado, pero sí transmitió su visión sobre las rotaciones.

"Nosotros buscamos en todos los partidos intentar poner en campo a la gente que nos puede resolver el encuentro que tenemos por jugar", recalcó el entrenador.

"Si hay rotaciones o no, circunstanciales de alguna lesión o algún estado físico de desgaste. Después, buscamos siempre en consecuencia de lo que creemos que puede resolver el partido. No creo que en realidad la palabra rotaciones sirva para poner a gente que sólo no está jugando", continuó.

"Nosotros intentamos, como cuerpo técnico, preparar un plantel para que esté predispuesto para jugar en el momento en que se los llame a causa, según el partido que se juegue, porque no todos los partidos son iguales. Las rotaciones esas que le llaman van basadas en eso, en buscar cómo ganar el partido. No creo que sean rotaciones para contentar, si no viviríamos en un club de amigos y creo que esto no lo es", explicó.