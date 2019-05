Simeone, sobre Griezmann: "No juzgo las decisiones de los demás; solo le agradezco todo lo que nos ha dado"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que solo tiene "palabras de agradecimiento" para Antoine Griezmann, que abandonará el club para jugar "posiblemente en el Barcelona", y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad resaltando que "hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilos porque no se mueve nada", recordando que otras estrellas abandonaron el club en temporadas anteriores y el equipo supo rehacerse.

"Van buscando siempre equipos muy importantes como el Bayern de Múnich en el caso de Lucas Hernandez, posiblemente el Barcelona (por Griezmann), y son equipos mejores que nosotros, como clubes históricamente son mejores, sin duda. Deportivamente van buscando ese crecimiento", explicó en rueda de prensa Simeone, quien solo tiene "palabras agradecimiento por el nivel que ha dado y lo que ha crecido como futbolista" el galo.

"Como persona lo quiero muchísimo, tengo una gran relación con su familia. En la vida aprendí a no juzgar las decisiones de los demás y a darlo todo sin esperar nada. Se va uno de los jugadores más goleadores en la historia del Atlético después de cinco años maravillosos en los que nos ha dado todo", alabó.

Respecto a la reunión del pasado martes, en la que Griezmann expuso su intención de marcharse, Simeone subrayó que su jugador "fue muy claro y contundente".

"Desde el cariño que le tengo le dije absolutamente todo lo que pienso y queda entre nosotros lo que le dije, claramente", dijo, recordando que el Atlético ya ha superado situaciones similares en su pasado reciente.

"Firmamos la renovación después de perder con el Real Madrid y no lo hicimos pensando que todo iba a continuar de la misma manera. Sabíamos lo de Juan (Juanfran), Luis (Filipe), Godín, la posibilidad de Griezmann de salir, ya había pasado lo de Lucas... Firmamos sabiendo que el club es mucho más grande que todos nosotros. Pasaron Torres, Forlán, Agüero, Falcao, Mandzukic, Costa, Griezmann... Y el club siguió compitiendo porque ahora tiene una fortaleza que no es igual que antes", recalcó.

A la hora de fichar un sustituto para el delantero francés, el 'Cholo' explicó que "es muy difícil apostar por un futbolista superhecho y 'crack'" y que prefieren "buscar a un posible Griezmann en el futuro".

"A un jugador como llegó Griezmann de la Real Sociedad, Rodrigo del Villarreal, Oblak del Benfica... Nosotros somos eso y si no lo sabemos nos tenemos que ir", avisó, añadiendo entre risas que buscarán "uno que juegue muy bien en tres cuartos de cancha, que haga 20 goles al año y que valga poco". "Es muy difícil", reconoció.

Además, Simeone comparó la salida de Griezmann con la que vivió él durante su época de jugador.

"Me tocó a mí dejar el Atlético cuando me hubiese gustado quedarme toda la vida y entendía que como futbolista ya no servía para ese momento del club. Ojalá que sigamos teniendo el ojo para seguir creciendo y compitiendo como siempre (...) Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilos porque no se mueve nada", tranquilizó.

En una comparecencia que fue casi monográfica sobre Griezmann, Simeone también se refirió al futuro de Rodrigo.

"Tengo la capacidad de abrir la cabeza para entender todo. Estamos hablando bastante con Rodrigo, de los futbolistas que han venido los últimos años es el que se ha adaptado mejor. Está muy feliz en Madrid y lo que le transmitimos es que tiene 22 años y un montón por mejorar. Se van un montón de futbolistas muy importantes que dejan lugares para ocupar. No tengo duda de que Rodrigo, Saúl, Koke, Giménez... Son los que van a generar eso", concluyó.