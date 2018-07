Seedorf: "Sería un honor entrenar al Real Madrid, pero no quiero causar polémica"

El exjugador de clubes como Real Madrid o AC Milan Clarence Seedorf ha asegurado que sería "un honor entrenar al Madrid", pero que no quiere hablar "públicamente" aunque reconoció que está "buscando club", mientras que señaló quitarse "el sombrero" con Zidane ante las "decisiones" que ha tomado.

"Yo estoy buscando club. Llevo cuatro años entrenando. Pero no quiero hablar públicamente de esto, sería un honor entrenar al Madrid, pero no quiero causar polémica. Tengo muy buena relación con este club y creo que lo que necesitan ahora es tranquilidad", declaró después de participar en el 'Corazón Classic Match' entre las leyendas del Real Madrid y el Arsenal.

Pide a Cristiano que se quede

El holandés también dedicó unas palabras en apoyo a Zidane después de que el francés dejase el banquillo blanco. "Me quito el sombrero con Zidane. Por lo que ha hecho estos años y también por esta decisión. Solo los grandes saben tomar este tipo de decisiones. Es una pena, pero las cosas buenas no duran siempre y estaba convencido de su decisión, así que hay que respetarle y darle la enhorabuena", señaló.

"Como madridista me gustaría que se quedase Cristiano. Es un jugador determinante y está bien físicamente, tiene dudas de quedarse o no, pero todos deben tener su tiempo para tomar decisiones", aseguró sobre la posible marcha de la estrella merengue. Sin embargo también apuntó que hay que hacer un "esfuerzo" por él, porque "no hay jugadores como Cristiano Ronaldo todos los años".

Hay "llamaditas" de algunos clubes

Sobre su futuro no quiso adelantar nada el extécnico del Deportivo, aunque aseguró que hay equipos "en contacto". "Hay llamaditas, pero son solo llamaditas. Hay que esperar, estamos en la primera semana después de terminar la temporada".

Por último, Seedorf señaló que es siempre es un "placer" volver al Santiago Bernabéu y que es un club que ha hecho "cosas increíbles". "Siempre es una buena sensación volver a casa, con una afición increíble, y más por la causa solidaria que era. El club ha hecho cosas increíbles estos años. Los equipos grandes tienen que imaginar todos los años que pueden ganar todos los trofeos. Eso es lo que hace a un club grande", finalizó.