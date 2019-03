Se filtra el 'zasca' de la jueza a Cristiano Ronaldo durante su tensa declaración

DESVELAMOS QUÉ LE DIJO LA MAGISTRADA

Cristiano Ronaldo ha declarado en los juzgados de Pozuelo por presunta evasión fiscal. La declaración fue muy tensa y, al parecer, se vivió un intercambio de opiniones entre el futbolista del Real Madrid y los miembros de la sala. "Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí", dijo el luso. Y la jueza, al parecer, no se cortó en la respuesta.