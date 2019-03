Sampaoli: "El Dinamo se va a jugar la última posibilidad de clasificarse"

"Para nosotros, pensando en la clasificación, es un partido importante. El Dinamo se va a jugar la última posibilidad de clasificarse. Nosotros, si sacamos un buen resultado aquí nos va a posicionar de forma importante para lo que viene. Ganar nos daría la cercanía y posibilidad de la clasificación", aseguró en rueda de prensa.

De todos modos, no se ve como favorito. "El Dinamo ha mantenido a sus mejores figuras, se ha preparado para este torneo siendo el mejor equipo de Croacia. Nosotros nos estamos preparando. A lo mejor individualmente el equipo tiene jugadores importantes pero no veo que sea favorito como conjunto. No veo que podamos decir que seamos favoritos en este partido", manifestó.

¿Qué espera del Dinamo?

"La idea es armar un equipo que venga a buscar el partido y que es una opción de lograr la clasificación. Ojalá tengamos la posibilidad de imponernos, que es la idea, más allá de los delanteros que jueguen. No podemos especular, hay que ganar el partido y el rival también lo necesita", comentó.

Tras ganar al Leganés en Butarque (2-3) en la última jornada de Liga, confía en volver a ganar a domicilio. "El equipo ha jugado muy bien en casa, todavía no lo ha hecho tan bien jugando fuera y ojalá llegue lo más antes posible. En el paso del tiempo, aunque complejo, estamos en esa senda de ser competitivos", matizó.

"Es una afición reconocida en Europa, una pasión conocida como local, y tienen jugadores importantes. Hay jugadores que seguramente vamos a padecer, es importante el respeto que le tenemos a este equipo por estar donde está", comentó sobre el Dinamo Zagreb. Por su parte, el jugador Gabriel Mercado también negó sentirse favorito.

Fuera favoritismos

"No nos creemos favoritos, este partido es crucial para nosotros y es importantísimo ganar mañana en un partido muy duro y muy difícil. También está en juego su clasificación y sabemos el rival que nos vamos a encontrar. Pero si mañana ganamos podemos encaminar un poco la clasificación", apuntó.

"La victoria contra el Leganés fue aliviar un poco el tema pendiente del Sevilla, ganar fuera. Para nosotros va a ser muy importante volver a ganar, esperamos que tras esa victoria vengan más y esperamos tener un buen día para poder ganar el partido", aseveró sobre el haber acabado con la mala racha lejos del Sánchez Pizjuán.