Rivaldo: "Empecé a escuchar una voz que me decía que iba a morir en un accidente de tráfico"

Rivaldo, mítico exfutbolista del Barcelona, ha sido entrevistado en 'Clarín', donde ha dejado una confesión que ha dejado impactado a muchos. El delantero afirma que en 2004 empezó a escuchar una voz en su cabeza.

"En 2004 me pasó algo impresionante. Dejé Cruzeiro y no jugaba. Durante ese tiempo, empecé a escuchar una voz que me decía que iba a morir en un accidente de tráfico", explica. No se queda ahí, también asegura que esa voz le invitaba a conducir más.

"Ponía cualquier excusa para coger el coche. Un día no podía más, me fui solo a Mogi Mirim. Durante todo el viaje escuché esa voz, que cada vez era más fuerte. Tenía la sensación de que pasaría algo y me acordé de algunos conocidos que murieron en accidentes de tráfico, como mi propio padre. Cuando llegué a casa, me puse a llorar como un niño. Ese día, decidí entregar mi vida a Dios... y no escuché nunca más esa voz", relata.