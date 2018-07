El Real Madrid prepara con goleada ante la Real Sociedad el vital partido ante el PSG

Qué mejor forma que ganar, convencer, divertirse y golear antes de una cita importante. Antes de un encuentro en el que te juegas, posiblemente, el cien por cien de la temporada. Qué mejor forma que, antes de medir fuerzas con el PSG, un triunfo contundente y una buena subida de moral y confianza. Y así llega el Real Madrid, con la autoestima por las nubes tras un 5-2 ante una débil Real Sociedad en la que los blancos mostraron una gran versión.

Una que, de haber mantenido a lo largo del curso, posiblemente no les habría hecho estar con la Liga perdida en el mes de febrero. Porque este Real Madrid, el que se enfrentó a una Real Sociedad que apenas opuso resistencia, sí dio síntomas de ser un equipo campeón. El rival invitaba a ello, tanto por las bajas como por una racha que hace que el descenso empiece a quemar, pero los blancos fueron contudentes y seguros.

Con rotaciones, Zidane mantuvo a muchos de sus titularísimos a la par que daba entrada a Lucas y a Asensio. Ninguno defraudó, apoyado por el 85% del plan A del Real Madrid. El gallego, de hecho, no necesitó más que un minuto y un balón para hacer el 1-0. Centro con la zurda de Cristiano y remate de cabeza del 17 para batir a Rulli. Para dar comienzo a la fiesta del primer acto.

No hubo más color que el blanco. Y no hubo más dirección que aquella que llevaba la bola al arco del meta argentino. En defensa, por fin, el Real Madrid se mostró intenso y solidario. Y sin el 'stopper' Casemiro en el césped. Con una alta presión, el cuadro 'txuri urdin' no encontró líneas de pase y casi todo, o todo, pasaba en el campo de los vascos.

En diez minutos los de Zidane solventaron el duelo. Empezó Cristiano y lo cerró Cristiano, con un golazo de Toni Kroos que sirvió para poner el 3-0. Todo salía a pedir de boca, con cuatro goles, con la portería a cero y con la opción de dar 45 minutos de respiro a los indiscutibles madridistas para verse las caras ante el PSG. Modric, primero en irse.

La Real lo buscaba. Con la calma, pero lo buscaba. Lo pudo tener con un tiro al palo de Juanmi puso en apuros a Keylor, pero el tiempo corría y corría para un Real Madrid que dejó volar su cabeza ante el PSG. Con la BBC en el campo, llegó el gol de la Real. Llegó el gol de Bautista. El pan de cada partido. El Madrid, con el imposible de dejar su portería a cero.

El partido tocaba a su fin, y Cristiano puso el broche a su partido con un 'hat trick'. Dos toques necesitó, al hacerse con un rechazo de Rulli a un tiro de Bale. Y acto seguido, el 5-2 de Illarra en una jugada sin tensión defensiva en un córner. Contra el PSG, eso no vale.