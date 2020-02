Leo Messi ha hecho que salten todas las alarmas en el FC Barcelona. Su mensaje en Instagram criticando las palabras de Eric Abidal, director deportivo del club, han puesto en jaque al club.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha, y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", opinaba Messi.

Abidal, en su entrevista, detalla que "había que tomar una decisión" respecto al futuro de Valverde: "La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler".

En 'El Chiringuito', Quim Domènech desvela que Messi mete "en el mismo saco" a Bartomeu y a Abidal, detallando el día en el que el argentino puso "la cruz" al presidente del Barça. "Desde que le trajo a Griezmann cuando él pidió expresamente a Neymar, Bartomeu tiene la cruz de Messi", explica el periodista y tertuliano de 'El Chiringuito'.