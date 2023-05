"Culés, ¿por qué erais tan pocos hoy en la rúa del Barça? No lo entiendo": así de contundente arrancó Josep Pedrerol 'El Chiringuito' tras ver la fiesta de celebración del conjunto azulgrana.

Seguidamente, expuso sus motivos: "No es una crítica, pero creo que esta Liga tiene mucho valor para el Barça y no entiendo que no hayan salido a la calle todos los culés".

"Esta Liga es muy importante, para Xavi, para el proyecto... He echado de menos a más gente", añadió.