Piqué: "Carvajal es un buen tío, le dije que no pasaba nada"

Gerard Piqué participó en la inauguración de una 'Cruyff Court', un campo de fútbol para niños, en la localidad natal de sus abuelos. Durante el acto respondió a las preguntas de los periodistas y volvió a restar importancia a los insultos que se escucharon en Cibeles el pasado domingo contra su persona.

"Es una frase hecha que todos usamos para acordarnos del rival. No lo considero insulto, es en un momento de euforia, de celebración. Es lógico. Juego con Carvajal a las cartas, es un buen tío, lo conozco. Me mandó un mensaje y le dije que no hacía falta ni que se disculpara", explicó Piqué.

Sobre el título de Liga, Piqué reconoció que si no son campeones es porque "no hemos hecho los puntos del Real Madrid".

"Que los árbitros hayan influido... se pueden hacer muchas valoraciones, desde Madrid o desde aquí, esto va así. Creo que el año que viene debería implementarse el VAR obligatoriamente. No por el Madrid o el Barça, creo que el arbitraje no está a la altura de esta Liga. Ya lo dije y me multaron, pero lo sigo pensando. Los árbitros tienen los focos encima. El VAR es necesario y obligatorio", indicó Piqué.

Piqué también habló sobre la final de la Champios y aseguró que no cree que pueda verla: "No sé si podré verla. Estaré en un curso en Harvard. Es uncurso de Business, Media Entertainment. Estoy hablando con el seleccionador a ver si puedo incorporarme un poco más tarde".

El central catalán no quiso hablar sobre la detención de Rosell y se limitó a decir que "las leyes están para cumplirlas".

"No sé si él lo ha hecho o no. Lo mejor es no mojarse hasta que no se resuelva el caso. La presunción de inocencia está ahí. Que la Justicia haga su trabajo", indicó Piqué.

Piqué también fue preguntado por la sentencia a Messi y sobre la investigación sobre él mismo.

"Son casos aislados y que no tienen que ver con el fútbol. Estoy en contra de cómo actúa Hacienda sobre mi caso, que es el que conozco. Hay otros muchos casos de otros jugadores, que no es trabajo nuestro. Nosotros solemos delegarlo en gente que luego resulta que no sabe hacer su trabajo. Esto no puede afectarnos en el terreno de juego. Claro que no nos gusta vernos en el foco por estas cosas, pero es lo que toca, pero hay que defenderse mientras hacemos nuestro trabajo", aseguró Piqué.

"No me imagino un Barça sin Iniesta, pero llegará el día que suceda. Me pasaba lo mismo con Xavi o Puyi. No he hablado con él, pero estoy convencido que el año que viene seguirá con nosotros", indicó Piqué sobre su compañero Iniesta.

Respecto a la final de Copa, Piqué fue muy claro: "No es un fracaso, pero no es la temporada que hubiéramos deseado. No valoro mi temporada en función del rival. Debemos pensar en lo nuestro, en lo que hagamos nosotros. Aunque el Madrid no ganase Liga o Champions. El partido del sábado significa un título y nos da opción a ganar una competición más como la Supercopa. Todo lo que sea sumar títulos para el museo, es bueno".