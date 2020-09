Leo Messi volvió a marcar con la camiseta del Barça. Ante el Girona, en un partido amistoso, anotó dos tantos. Eso sí, no celebró ninguno de los dos goles. Y Josep Pedrerol tiene una opinión muy clara sobre ello.

"Leo Messi no sonríe, no celebra los goles, no parece contento. ¿Y qué más da? Hace quince días estaba con pie y medio fuera del Barça", afirma en su editorial.

"Celebremos que sigue con nosotros. Messi tiene que superar la frustración por no haberse marchado al Manchester City. Cuando la supere volverá a ser feliz. Volverá a ser feliz en el Barça. Porque en su Barça tiene que acabar su carrera deportiva", sentencia.

Messi seguirá al menos una temporada más vistiendo de azulgrana. Su contrato finaliza el próximo verano y a partir del 31 de diciembre ya podrá negociar con cualquier otro club. ¿Qué decisión tomará?