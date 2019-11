"Ansiedad. Marcelo sufrió un ataque de ansiedad por una crítica. Por una crítica de Valdano. A veces pensamos que los futbolistas viven en una burbuja. Que ni sienten ni padecen. Que pasan de los comentarios. Que les da igual. Y no es cierto". Así inicia Josep Pedrerol un editorial donde analiza la presión a la que están sometidos los futbolistas, y por ende, los deportistas de élite.

"No resulta fácil estar en el foco todos los días. Tienen que aprender a convivir con la presión", dice el presentador de Jugones. Aunque también aporta la otra perspectiva, esa inherente a lo siguiente: "Son estrellas y eso tiene ventajas e inconvenientes: te aseguro que no tienen más presión que tú, que sufres para llegar a final de mes y no sabes que si te van a renovar el contrato".

Porque como zanja Josep, "la presión forma parte de la vida y el éxito consiste en... superarla".